Игровой смартфон Razer получит 8 ГБ оперативной памяти

Игровой смартфон Razer представят 1 ноября, но уже сегодня мы имеем возможность ознакомиться с его параметрами.

ПО GFXBench указывает на то, что грядущая новинка основана на SoC Snapdragon 835. Оперативной памяти в смартфоне будет 8 ГБ, что не является рекордом, но это всё равно максимальное на сегодняшний день значение в сегменте.

Флэш-памяти будет 64 ГБ. Разрешение экрана составит 2560 х 1440 пикселей, то есть он будет с классическим соотношением сторон. Диагональ определяется равной 5,7 дюйма, но тут ПО часто ошибается в случае несерийных образцов.

Кроме того, устройство получит камеры разрешением 12 и 8 Мп, а в качестве ОС выступит Android 7.1.1.