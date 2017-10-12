Samsung оценила умные часы Gear Sport в 300 долларов, а наушники Gear IconX 2018 — в 200 долларов

В конце лета компания Samsung представила несколько новинок, среди которых были спортивные умные часы Gear Sport и беспроводные наушники Gear IconX второго поколения.

Однако тогда Samsung не назвала ни даты старта продаж этих устройств, ни их цен. Исправить ситуацию корейский гигант решил лишь сейчас.

Итак, предзаказы на обе новинки в США открываются уже сегодня, а вот поставки стартуют 27 октября. Стоимость часов — 300 долларов, а за гарнитуру Gear IconX 2018 просят 200 долларов. В обоих случаях это несколько дороже средней цены на подобные устройства на рынке. Даже Apple Watch и AirPods стоят меньше, правда в случае часов это будет модель первого поколения. Также стоит отметить, что пока нет данных о старте продаж этих продуктов в других странах.