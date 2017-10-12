Игровой смартфон Razer анонсируют 1 ноября

Недавно стало известно, что компания Razer намерена выйти на рынок смартфонов. Точнее, говорилось о мобильном игровом устройстве, но на первом снимке оно действительно больше напоминало смартфон.

Вчера вечером Razer опубликовала рекламное изображение, из которого ясно, что это самое устройство анонсируют уже 1 ноября. Пока всё так же нет никаких подробностей, но на этом изображении грядущий продукт по размерам снова больше похож на смартфон, нежели на планшет.

Напомним, устройство будет ориентированным на геймеров, однако пока совершенно неясно, каким образом это будет проявляться.