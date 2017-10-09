Опубликованы первое изображение смартфона Razer и фотографии, сделанные им

В сентябре исполнительный директор Razer Мин-Лианг Тан (Min-Liang Tan) подтвердил, что компания работает над мобильным игровым устройством, которое представят в этом году.

На прошлой неделе Мин-Лианг Тан был запечатлен на следующей фотографии с устройством в форме смартфона, которое можно увидеть в кармане его джинсов.

После чего Мин-Лианг Тан опубликовал на своей страничке Instagram несколько фотографий, сопроводив их тегом #nofilter. Принимая во внимание тот факт, что Razer не выпускает камеры и не намекала на такую возможность, мы можем предположить, что эти фотографии сделаны именно при помощи грядущего смартфона.

Никаких подробностей о технических характеристиках устройства пока нет.