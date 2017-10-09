Ультразвуковые дактилоскопические датчики могут не прижиться в индустрии, проиграв системам распознавания лиц пользователей

В течение последних нескольких лет различные компании работают над ультразвуковыми дактилоскопическими датчиками, которые можно будет размешать прямо под поверхностью экранов смартфонов и планшетов.

Однако аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что ультразвуковые дактилоскопические датчики уйдут в историю раньше, чем смогут стать популярными. В данный момент производители смартфонов активно изучают возможность использования систем распознавания лиц пользователей наподобие той, что дебютировала в iPhone X.

Согласно анонимным данным, спрос на технологии трехмерного сканирования лиц пользователей утроился после анонса iPhone X. Помимо использования технологии для разблокировки устройства, она также может применяться в приложениях дополненной реальности, что было показано на примере анимированных смайлов, повторяющих выражение лица пользователя.

При этом данная технология действительно воспринимается как нечто совершено новое, а ультразвуковые дактилоскопические датчики не вызовут такого эффекта, так как это лишь развитие давно существующего решения.

Тем не менее, Минг-Чи Куо считает, что Samsung оснастит Galaxy Note9 сканером отпечатков пальцев, который расположится под поверхностью дисплея.