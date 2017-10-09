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Ультразвуковые дактилоскопические датчики могут не прижиться в индустрии, проиграв системам распознавания лиц пользователей

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Теги: Samsung, Apple, iPhone

Источник: Apple Insider

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В течение последних нескольких лет различные компании работают над ультразвуковыми дактилоскопическими датчиками, которые можно будет размешать прямо под поверхностью экранов смартфонов и планшетов.

Однако аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что ультразвуковые дактилоскопические датчики уйдут в историю раньше, чем смогут стать популярными. В данный момент производители смартфонов активно изучают возможность использования систем распознавания лиц пользователей наподобие той, что дебютировала в iPhone X.

Согласно анонимным данным, спрос на технологии трехмерного сканирования лиц пользователей утроился после анонса iPhone X. Помимо использования технологии для разблокировки устройства, она также может применяться в приложениях дополненной реальности, что было показано на примере анимированных смайлов, повторяющих выражение лица пользователя.

Ультразвуковые дактилоскопические датчики могут не прижиться в индустрии, проиграв системам распознавания лиц пользователей

При этом данная технология действительно воспринимается как нечто совершено новое, а ультразвуковые дактилоскопические датчики не вызовут такого эффекта, так как это лишь развитие давно существующего решения.

Тем не менее, Минг-Чи Куо считает, что Samsung оснастит Galaxy Note9 сканером отпечатков пальцев, который расположится под поверхностью дисплея.

9 октября 2017 Г.

11:11

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