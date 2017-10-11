Тим Кук утверждает, что технологии для создания качественных очков дополненной реальности не существует

Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) дал интервью изданию The Independent, в котором он прошелся по различным аспектам технологии дополненной реальности, ее присутствии в iPhone, а также затронул планы компании по поводу грядущих устройств.

По традиции Тим Кук не стал комментировать слухи о том, что Apple работает над собственными очками дополненной реальности, которые должны произвести новую революцию в индустрии и, возможно, в перспективе опередить по популярности смартфоны. Однако он заявил, что сегодня еще нет технологии для создания качественных очков дополненной реальности.

«Могу лишь сказать, что по состоянию на сегодняшний момент не существует технологии, которая позволила бы создать действительно качественные очки дополненной реальности, — заявил он. — Требуется не только современный крошечный дисплей. Также нужно разместить массу всего вокруг вашего лица — с реализацией этого возникает много проблем. Угол обзора, качество самого дисплея — пока мы еще не готовы».

Повторяя известную мантру Apple, Кук добавил, что Apple не гонится за тем, чтобы быть первой. Компания выпустит такой продукт, когда он будет лучшим.