Открыт прием заявок на ранний доступ к интеллектуальной платформе виртуальной реальности Nvidia Holodeck

На мероприятии GTC Europe в Мюнхене компания Nvidia сообщила о начале приема заявок от желающих получить ранний доступ к Nvidia Holodeck — интеллектуальной платформе виртуальной реальности для разработчиков.
По словам Nvidia, эта платформа позволяет дизайнерам, разработчикам и заказчикам, находящимся в разных точках мира, работать совместно, создавая и анализируя проекты в «физически корректной виртуальной среде высокой реалистичности».
Как утверждается, фотореализм и эффект присутствия стимулируют творчество, позволяя лучше понять сцену или модель. Кроме того, они упрощают процесс анализа и устраняют необходимость в создании физического прототипа. Не случайно Holodeck уже используется в качестве полигона для модулей ИИ, обученных с помощью симулятора Nvidia Isaac.
В перспективе запланировано добавление в Holodeck поддержки алгоритмов глубокого обучения в виртуальной среде. Предполагается, что это позволит привлечь ИИ к обучению, моделированию, созданию контента и проработке новых идей.