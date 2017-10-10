Стивен Спилберг возродит для Apple культовый фантастический сериал восьмидесятых

Мы уже не раз сообщали о намерениях Apple начать создавать свой видеоконтент. Говорилось даже о том, что купертинский гигант выделил на это 1 млрд долларов.

И вот появились первые более конкретные данные о том, чем же занимается Apple. Источник утверждает, что Amblin Television и NBCUniversal возродят для компании культовый фантастический сериал Amazing Stories («Удивительные истории»).

Оригинальный сериал, созданный Стивеном Спилбергом, вышел в далёком 1985 году и за время существования двух сезонов успел выиграть пять наград Emmy. Но самое интересное то, что возрождённый сериал также будет курировать Спилберг, выступая в роли исполнительного продюсера.

Также известно, что каждый новый эпизод сериала обойдётся Apple в 5 млн долларов. А вот будет ли это ремейк или же все сюжеты будут созданы заново, пока неизвестно.