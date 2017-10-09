Компании Canon приписывают разработку трех разных полнокадровых беззеркальных камер

Тематический сайт Canon Rumors утверждает, что ему стало известно о разработке полнокадровой беззеркальной камеры Canon. Более того, как утверждается, японский производитель разрабатывает не одну, а сразу три модели, в данный момент находящиеся на разных стадиях готовности.

По крайней мере одна из этих камер будет представлена в будущем году. Наиболее вероятным местом анонса названа выставка Photokina, которая пройдет в сентябре.

Одна из разрабатываемых камер рассчитана на использование объективов Canon EF. Это позволит привлечь владельцев огромного парка объективов Canon EF.

Вторая камера будет меньше по размерам, поскольку в ней используется новое крепление для объективов.

В рамках третьего проекта разработчики создают камеру с несменным объективом. По имеющимся данным, разработка этой камеры только-только началась, так что устройство вряд ли будет готово в будущем году, если его вообще дойдет до стадии серийного продукта.

Остается напомнить, что сведения такого рода следует воспринимать критически, поскольку информация исходит не от производителя и пока ничем не подкреплена.