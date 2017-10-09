Показать все

Первые графические адаптеры AMD поколения Navi могут дебютировать ещё до конца лета 2018 года

Ctrl

Теги: AMD

Источник: TweakTown

1174

Компания AMD ещё весной поверхностно раскрыла планы касательно будущих графических решений. Согласно опубликованной дорожной карте, производитель между 2017 и 2020 годом должен выпустить видеокарты, основанные на GPU Navi, который будет производиться по семинанометровому техпроцессу.

Если верить новым данным, такие адаптеры выйдут на рынок уже в следующем году. Если точнее, анонсировать первые 3D-карты нового поколения могут на выставке SIGGRAPH 2018, которая пройдёт с 12 по 16 августа.

Видеокарту с GPU Navi могут показать уже в августе

К сожалению, первым, как и в случае с Vega, появится профессиональный ускоритель, так что игровых придётся подождать ещё какое-то время. Однако и профессиональная карта позволит оценить возможности новой архитектуры.

Иных подробностей пока нет. Источник также высказывает предположение, что Navi может оказаться «модульным» графическим процессором, однако приведённые скриншоты имеют отношение к разработке Nvidia. К тому же, разработке, весьма далёкой от реализации в серийных продуктах.

10 октября 2017 Г.

07:00

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Waymo создала компанию Let's Talk Self-Driving, которая займётся просвещением людей касательно технологий беспилотных авто: Waymo постарается убедить людей, что беспилотные машины — это хорошо и безопасно

Концерн General Motors приобрёл компанию Strobe, разрабатывающую компактный лидар нового поколения: General Motors купила Strobe

После многолетнего перерыва Sony вернется к выпуску роботов, напоминающих собаку: В создании нового робота примут участие разработчики Aibo1

Intel закрыла компанию Recon, выпускавшую спортивные и промышленные умные очки: Компания Recon прекратила своё существование

Ikelite «рассматривает возможность» выпуска подводного бокса для Nikon D850: Подводные боксы для Nikon D850 выпустили или собираются выпустить все основные производители этой продукции

Первые графические адаптеры AMD поколения Navi могут дебютировать ещё до конца лета 2018 года: Видеокарту с GPU Navi могут показать уже в августе

Компании Canon приписывают разработку трех разных полнокадровых беззеркальных камер: По крайней мере, одна из этих камер будет представлена в будущем году10

Через два года Китай обгонит Южную Корею по объёмам производства дисплеев: В 2019 году Китай станет крупнейшим производителем дисплеев19

I’m Back — цифровой задник для 35-миллиметровых пленочных фотокамер : Цифровой задник I’m Back в готовом виде можно заказать за 175 евро 18

997
1318

iXBT TV

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017