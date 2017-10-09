Первые графические адаптеры AMD поколения Navi могут дебютировать ещё до конца лета 2018 года

Компания AMD ещё весной поверхностно раскрыла планы касательно будущих графических решений. Согласно опубликованной дорожной карте, производитель между 2017 и 2020 годом должен выпустить видеокарты, основанные на GPU Navi, который будет производиться по семинанометровому техпроцессу.
Если верить новым данным, такие адаптеры выйдут на рынок уже в следующем году. Если точнее, анонсировать первые 3D-карты нового поколения могут на выставке SIGGRAPH 2018, которая пройдёт с 12 по 16 августа.
К сожалению, первым, как и в случае с Vega, появится профессиональный ускоритель, так что игровых придётся подождать ещё какое-то время. Однако и профессиональная карта позволит оценить возможности новой архитектуры.
Иных подробностей пока нет. Источник также высказывает предположение, что Navi может оказаться «модульным» графическим процессором, однако приведённые скриншоты имеют отношение к разработке Nvidia. К тому же, разработке, весьма далёкой от реализации в серийных продуктах.