Уже в первом полугодии текущего года суммарная площадь всех выпущенных в Китае панелей достигла 57 млн м², что составило треть мировых объёмов производства данной продукции. На данный момент Китай по этому параметру уступает лишь Южной Корее.

На данный момент суммарные инвестиции в производственные линии, планируемые или уже строящиеся, где будут выпускать экраны для различной техники, достигли 120 млрд долларов. Из них на производство жидкокристаллических панелей приходится около 75 млрд долларов.

Как сообщает источник, Китай уже в 2019 году станет крупнейшим в мире производителем дисплеев.

Через два года Китай обгонит Южную Корею по объёмам производства дисплеев

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Через два года Китай обгонит Южную Корею по объёмам производства дисплеев: В 2019 году Китай станет крупнейшим производителем дисплеев

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