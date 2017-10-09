Intel закрыла компанию Recon, выпускавшую спортивные и промышленные умные очки

Компания Intel в нынешнем году, похоже, «села на диету». Мы уже не раз говорили о том, что процессорный гигант отказывается от собственных разработок. В частности, упоминали мы и о том, что с производства снимаются умные очки Recon Jet Pro Plus, Recon Jet Pro и Recon Jet.

Теперь же сообщается, что Intel и вовсе закрыла компанию Recon, которую приобрела в 2015 году. Причём якобы закрыла ещё летом. Подразделение насчитывало 100 человек, но об их дальнейшей судьбе данных пока нет.

Конечно, закрытие Recon вовсе не означает, что Intel прекратит работать над технологиями дополненной реальности. Однако, по всей видимости, выпускаемые под брендом Recon устройства не были востребованы в достаточной степени, чтобы Intel продолжала вкладывать средства именно в такие модели.

Отдельно сообщается, что Intel выполнит все принятые заказы на очки Recon.