Сведения о проекте пока весьма скудны. Как утверждается, робота можно будет использовать для управления системами умного дома. Интересно, что Sony приписывают намерение сделать ПО робота открытым, чтобы сторонние разработчики могли добавлять новые возможности.

В начале 2006 года стало известно, что Sony прекращает выпуск роботов Aibo , напоминающих собаку. Согласно свежим сведениям, японский производитель намерен вернуться к этой теме. Примечательно, что в разработке первого после многолетнего перерыва робота Sony такого типа примут участие создатели Aibo. В их числе — легендарный специалист в области искусственного интеллекта Масахиро Фудзита (Masahiro Fujita).

После многолетнего перерыва Sony вернется к выпуску роботов, напоминающих собаку

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