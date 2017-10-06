Первый смартфон Samsung со сгибающимся дисплеем может выйти тиражом всего 100 тыс. единиц только в Корее

Недавно глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин (Koh Dong-jin) заявил, что компания выпустит первый смартфон Galaxy Note со сгибающимся дисплеем в 2018 году.

Смартфон, который носит неофициальное название Samsung Galaxy X, уже прошел сертификацию в организации WiFi Alliance (WFA), был замечен в базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG), а также получил сертифкат корейского национального агенства National Radio Research Agency (NRRA) и модельный номер SM-G888N0.

По новым данным, новинка будет выпущена в 2018 году только на территории Южной Кореи ограниченным тиражом в 100 тыс. смартфонов. Возможно, появление устройства на мировом рынке состоится в 2019 году.

Forbes утверждает, что презентация смартфона состоится в начале января 2018 на выставке Consumer Electronics Show. Но вряд ли новинка будет выпущена в ходе Mobile World Congress в феврале, так как тогда Samsung будет показывать Galaxy S9. Может быть, Samsung Galaxy X представят на IFA 2018 вместе с Galaxy Note9.

Ранее мы предполагали, что Samsung выпустит привычный моноблок Galaxy Note9 и еще одну модель Galaxy Note в новом форм-факторе.