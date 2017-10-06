Смартфон BlackBerry Motion будет защищён от воды и получит ёмкий аккумулятор

Недавно мы публиковали «живые» снимки смартфона BlackBerry Krypton, который готовится к анонсу. Тогда на обеих фотографиях аппарат был запечатлён сзади, а вот теперь появилось фото фронтальной поверхности.
Во-первых, можно видеть, что физической клавиатуры у новинки не будет. Во-вторых, будет физическая клавиша под дисплеем, что нехарактерно для прошлых сенсорных моделей бренда.
Также стоит сказать, что называться новинка будет Motion, а Krypton было лишь кодовым именем. Сообщается, что новинка будет защищена от воды и пыли, а ёмкость аккумулятора составит немалые 4000 мА•ч. Об остальных параметрах, как и о цене, данных пока нет.