OnePlus существенно обошла Apple в сегменте премиальных смартфонов Индии. Но лишь в онлайн-продажах

Как сообщает источник, ссылаясь на данные IDC, на рынке смартфонов Индии произошли очередные интересные изменения. Сменился лидер сегмента премиальных аппаратов (стоимостью от 400 долларов) по онлайн-продажам.
Если ранее это была Apple, то теперь её место заняла OnePlus. Причём доля компании сейчас составляет 57%, тогда как у Apple лишь 38%. Ещё 4% приходится на Samsung, ну а остальные суммарно довольствуются 1%.
Причём стоит отметить, что эти показатели справедливы для второго квартала текущего года. То есть львиная доля продаж OnePlus пришлась на модель OnePlus 3T, так как OnePlus 5 дебютировал в Индии лишь в июне. При этом сейчас OnePlus 3T опустился чуть ниже отметки в 400 долларов.
Из-за чего вдруг произошли такие перемены, неясно, но, повторимся, это справедливо лишь для онлайн-продаж. К сожалению, источник не приводит для сравнения статистику розничных или суммарных продаж. Также нет и данных в количественном выражении.