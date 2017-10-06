Huawei ожидает более чем 100-процентный рост потребительского бизнеса в Индии по итогам года

Как известно, компания Huawei очень активно наступает на пятки Apple и как минимум на два летних месяца сумела выйти на второе место в мире по объёмам продаж смартфонов. Учитывая отсутствие ажиотажа вокруг iPhone 8, возможно, китайский гигант и сейчас продолжает занимать это место.

Как стало известно, далеко не самое последнее по значимости достижение Huawei родом из Индии. В этой стране по итогам года производитель рассчитывает зафиксировать более чем 100-процентный прост продаж своих мобильных устройств!

Если быть точнее, то представитель Huawei сказал, что ожидается более чем 100-процентный рост потребительского бизнеса в Индии, но основа этого бизнеса у Huawei — именно смартфоны и планшеты.

В итоге по итогам года китайский гигант нацелен занять 10% рынка смартфонов Индии. При этом на начало года Huawei не входила даже в пятёрку лидеров, в которой с такой же 10-процентной долей второе место занимала Vivo.