Продажи очков Spectacles превзошли ожидания компании Snap

В августе мы сообщали, что в первом квартале этого года компания Snap продала 64 тыс. Spectacles, а во втором квартале продажи составили 41,5 тыс. единиц.

В ходе свежего выступления на Vanity Fair New Establishment Summit исполнительный директор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) заявил, что продажи очков Spectacles превзошли ожидания компании.

Эван Шпигель заявил, что в течение первого года (очки были представлены в конце сентября 2016) продажи Spectacles превысили 150 тыс. единиц. В свое время Apple продала меньше плееров iPod за первый год.

При этом Snap рассчитывала продать около 100 тыс. очков. Означает ли это, что мы увидим Spectacles 2, пока сказать сложно.