Дефицит безрамочных дисплеев сохранится в 2018 году, цены также продолжат расти

Текуший дефицит новых дисплеев для смартфонов, которые практически лишены рамок по бокам, сохранится и в следующем году, считают эксперты.

Дефицит будут генерировать сами производители смартфонов, которые будут выпускать все больше безрамочных смартфонов в обозримом будущем. Есть и еще один важный фактор. Если раньше стандартные прямоугольные дисплеи с соотношением сторон 16:9 подходили для смартфонов самых разных производителей, то теперь заказчики выдвигают особые требования к безрамочным дисплеям. Кто-то видит свой флагман с изогнутыми боками, кто-то предпочитает сделать закругления по всем углам экрана, кто-то требует сделать вырез под камеру и так далее.

Подытоживая, источники добавляют, что на производство новых безрамочных дисплеев уходит больше времени, поэтому наладить массовые их поставки пока очень сложно.

В результате рост цен на дисплеи с соотношением сторон 18:9 окажется двузначным по итогам третьего квартала этого года, после чего цены продолжат рост.