Датчик изображения Sony IMX422LLJ предназначен для монохромных промышленных камер

Одновременно с датчиком изображения Sony IMX421LLJ, японский производитель представил еще одну модель, которая тоже относится к третьему поколению датчиков типа CMOS с глобальным затвором. Датчик изображения Sony IMX422LLJ предназначен для монохромных промышленных камер.

Несмотря на сходство обозначения с Sony IMX421LLJ, датчик Sony IMX422LLJ имеет другой оптический формат — 1/1,7 дюйма (размер активной области равен 9,2 мм по диагонали) и другое эффективное разрешение — 2,03 Мп. Вместе с тем, размеры пикселя совпадают с размерами пикселя IMX421LLJ. Они равны 4,5 х 4,5 мкм. Так же, как в IMX421LLJ, АЦП поддерживает 8-, 10- и 12-разрядный режимы, а для работы датчика необходимо три напряжения питания: 3,3, 1,2 и 1,8 В.

Датчик поддерживает режим полного разрешения (1624 х 1240 пикселей), чтения с пропуском каждой второй строки и столбца (812 х 620 пикселей) и биннинг 2х2 (812 х 620 пикселей). В первом режиме максимальная скорость составляет 477,6 к/с, во втором — 904,0 к/с, в третьем — 909,2 к/с.

Датчик оснащен такими же интерфейсами SLVS и SLVS-EC, как Sony IMX422LLJ, и имеет такой же корпус LGA с 226 контактами.