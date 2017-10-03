Специалисты Toshiba удвоили емкость литий-ионных аккумуляторов
Компания Toshiba сообщила о разработке литий-ионных аккумуляторов SCiB нового поколения. Они отличаются от нынешних аккумуляторов Toshiba SCiB новым материалом анода — в них в этом качестве используется композит из оксидов титана и ниобия, а не лития и титана, как сейчас. По словам производителя, это позволило удвоить емкость при сохранении размеров. Кроме того, новые аккумуляторы отличаются повышенной скоростью заряда. Они предназначены для электромобилей.
Для наглядности производитель приводит такую оценку: компактный электромобиль на новых аккумуляторах после шести минут зарядки сможет проехать 320 км.
Немаловажно, что новый материал менее склонен к выделению металлов при быстрой зарядке и в ходе зарядки при пониженных температурах. Это явление приводит к ускоренной деградации аккумуляторов и может вызвать внутреннее короткое замыкание.
Коммерциализация разработки намечена на 2019 финансовый год.
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
3 октября 2017 Г.
13:21
Accent
Все новости за сегодня
Специальная команда специалистов Ford призвана ускорить разработку электромобилей: Одной из целей команды названо установление и развитие партнерских отношений с другими компаниями, включая поставщиков
Материнская плата ECS Z370-Lightsaber рассчитана на процессоры Intel Coffee Lake: ECS Z370-Lightsaber оснащена тремя слотами PCIe 3.0 x16 и двумя M.2
Смартфон HTC U11 Life получит далеко не флагманские параметры: Смартфон HTC U11 Life не получит оболочки Sense
Самым продаваемым смартфоном Samsung в первом полугодии стала прошлогодняя модель с экраном разрешением 960 х 540 пикселей: Samsung Galaxy Grand Prime Plus обогнал Galaxy S8 по продажам в мире
Системная плата MSI X399 SLI Plus — облегченный вариант модели MSI X399 Gaming Pro Carbon: Цена MSI X399 SLI Plus пока неизвестна, но она будет ниже цены MSI X399 Gaming Pro Carbon
Беспроводные станции заряжают новые смартфоны iPhone так же медленно, как и комплектное зарядное устройство: С самым мощным ЗУ iPhone 8 Plus зарядится за полтора часа
Специалисты Toshiba удвоили емкость литий-ионных аккумуляторов : Toshiba использует в литий-ионных аккумуляторах следующего поколения для электромобилей новый материал
Дефицит безрамочных дисплеев сохранится в 2018 году, цены также продолжат расти: Рост цен на дисплеи с соотношением сторон 18:9 окажется двузначным
Датчик изображения Sony IMX422LLJ предназначен для монохромных промышленных камер: Разрешение Sony IMX422LLJ равно 2,03 Мп, оптический формат — 1/1,7 дюйма
Эндрю Хаус уходит с поста лидера Sony Interactive Entertainment: После 27 лет работы в Sony
Стало известно, как Intel сделала процессоры Coffee Lake несовместимыми с системными платами для CPU предыдущих поколений : Изменение назначения некоторых выводов лишило процессоры Intel Coffee Lake совместимости с платами для Intel Kaby Lake и Skylake
Доля Android 8.0 на рынке соответствующих устройств составляет пока всего 0,2%: Android Oreo появилась в статистике Google
За прошлый квартал Tesla произвела лишь 260 автомобилей Model 3: Tesla сумела нарастить поставки всех моделей авто
Смартфон Leica является вовсе не тем, чем хочет казаться: Cмартфон производится компанией Leica Electronic, офис которой располагается в Шэньчжэне
Некоторым покупателям AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1600X достались процессоры с восемью активными ядрами: Высокий спрос на младшие модели побуждает производителя маркировать и продавать старшие модели как младшие?
Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей: Представители Facebook подтвердили факт разработки новой системы
Смартфону Huawei Mate 10 Pro приписывают цену 940 евро: Смартфон представят 16 октября
Датчик изображения Sony IMX421LLJ относится к третьему поколению датчиков типа CMOS с глобальным затвором: Разрешение Sony IMX421LLJ равно 2,86 Мп, оптический формат — 2/3 дюйма
Xiaomi рассчитывает продать не менее 93 млн смартфонов этом году: Компания продает ровно столько смартфонов, сколько успевает произвести
Поставщики комплектующих для AirPods и Apple Watch ожидают улучшения показателей в четвертом квартале 2017: Вышеупомянутые компании от комментариев воздержались
JD.com первой в Китае выпустит самоуправляемые автомобили для доставки товаров: SAIC Maxus и Dongfeng Motor Corporation будут выпускать две разные модели электромобилей
Roku обновила линейку медиаплееров, добавив в нее модель Roku Streaming Stick+ с поддержкой 4K и HDR за $70: Roku Express и Roku Express+ предлагаются по цене 30 и 40 долларов соответственно
Google запустит программу Made for Google для производителей аксессуаров: У Google появится аналог программы Apple MFi
Смартфон-раскладушка Samsung SM-W2018 ожидается в ноябре: Цена устройства может достигнуть отметки 2000 долларов
Качественные изображения смартфона Google Pixel XL 2 демонстрируют дизайн новинки и обновлённый лаунчер: Смартфон Google Pixel XL 2 получит дисплей 18:9
В следующем году почти три четверти всех проданных смартфонов будут оснащены сканерами отпечатков пальцев: Лидером рынка смартфонов с дактилоскопами является Samsung
Опрос показал, что потребители нацелены на старшую версию iPhone X, а беспроводная зарядка интересует их больше, чем Face ID: Face ID пока не вызывает энтузиазма у пользователей