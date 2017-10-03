Некоторым покупателям AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1600X достались процессоры с восемью активными ядрами

Продажи процессоров AMD Ryzen 5 начались весной, а недавно в сети появились сообщения покупателей, получивших неожиданный сюрприз: у купленных ими процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1600X вместо шести ядер оказались активными восемь!

Эту особенность свежеприобретенных процессоров AMD Ryzen 5 1600X сборщики систем обнаруживали при первой же загрузке. Базовая частота, как и положено, была равна 3,6 ГГц, повышенная — 4,0 ГГц, но число ядер было показано равным восьми, а число потоков — шестнадцати. Можно сказать, что покупатели приобрели со скидкой модели 1800X. Другим покупателям так же повезло с более дешевой моделью Ryzen 5 1600.

Все «разблокированные» процессоры имеют общую черту — они изготовлены в Малайзии в течение 36 недели 2017 года. Определить место и дату выпуска процессора помогает простая инструкция по декодированию маркировки:

Тесты производительности показали, что купленные экземпляры — действительно, AMD Ryzen 5 1800X с другой маркировкой. Одним из объяснений ситуации может быть более высокий спрос на младшие модели, побудивший производителя маркировать и продавать старшие модели как младшие.