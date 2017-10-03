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Смартфон Leica является вовсе не тем, чем хочет казаться

Источник: Gizchina

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Следующая информация заинтересует тех, кто присматривает себе недорогой камерофон из Китая. В базе данных TENAA прошел сертификацию смартфон под громким названием Leica, однако вы, скорее всего, решите пройти мимо этого «чуда» китайской промышленности.

Дело в том, что к легендарной немецкой компании, образованной в 1849 году и занимающейся выпуском фотоаппаратов вот уже более века, этот смартфон не имеет никакого отношения.

Смартфон Leica является вовсе не тем, чем хочет казаться

В описании TENAA говорится, что смартфон производится компанией Leica Electronic, офис которой располагается в Шэньчжэне. Умельцы даже выбрали похожий шрифт для логотипа, который помещен прямо под сдвоенной камерой.

Однако достаточно взглянуть на характеристики той же камеры, как все становится понятно. Один из модулей основной камеры имеет разрешение 8 Мп. Фронтальная камера является двухмегапиксельной.

Смартфон Leica является вовсе не тем, чем хочет казаться

Экран диагональю 5,5 дюйма имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей, объем ОЗУ может составлять 2 или 3 ГБ, флэш-памяти в смартфоне может быть 32 или 64 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 2950 мА•ч. В качестве операционной системы выступает неизвестная версия Android с оболочкой YUN OS 5.1.1.

3 октября 2017 Г.

10:27

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