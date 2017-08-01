Смартфон LG Q6 поступает в продажу в Корее. В США и Европе он появится в ближайшие недели

В середине июля были представлены три смартфона линейки LG Q6, которые отличаются объемом оперативной и флэш-памяти.

На этой неделе устройство поступает в продажу на территории Южной Кореи. Производитель заявил, что в ближайшие недели новинки будут доступны в США, Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Напомним, смартфоны получили алюминиевый корпус, дисплей FullVision диагональю 5,5 дюйма с соотношением сторон 18:9 разрешением 2160 х 1080 пикселей. В отличие от флагманского LG G6 новинка получила одинарную камеру разрешением 13 Мп, но с ее помощью можно делать многое из того, что позволяет LG G6. Этому способствуют программное обеспечение и соотношение сторон дисплея.

LG Q6 в Корее будет стоить около 350 долларов.