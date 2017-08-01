Смартфон Nokia 9 замечен в ПО GFXBench

Смартфон Nokia 9 должен быть представлен через пару недель, однако он уже появился в базе данных тестового ПО GFXBench, поэтому мы можем подтвердить некоторые характеристики новинки.

Флагманский смартфон Nokia 9 должен получить дисплей диагональю 5,3 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей, мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Основная камера Nokia 9 будет сдвоенной, фронтальная — одинарной. Устройство оснащено тремя 12-мегапиксельными датчиками изображения. Обе камеры могут записывать видеоролики в разрешении до 4К.

Из коробки новинка будет работать под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Анонс Nokia 9 ожидается 16 августа этого года.