Бывший вице-президент Google назвал камеру iPhone «концом зеркальных камер для большинства людей»

Вик Гундотра (Vic Gundotra), бывший старший вице-президент Google, до 2014 года отвечавший за разработку мобильных устройств, высказал свое мнение о камерах смартфонов. По его словам, аппараты с ОС Android в этой области существенно уступают смартфонам Apple iPhone.

Гундотра объясняет это тем, что Apple сама занимается разработкой аппаратных и программных средств. Это позволяет быстро вводить технические новшества, полноценно раскрывая их в программном обеспечении.

В то же время, если производитель смартфона с Android добавит в оснащение какой-нибудь передовой элемент, понадобится очень много времени, чтобы доступ к его возможностям появился в стандартом API для всех разработчиков. Именно по этой причине производители вынуждены устанавливать на смартфоны с Android собственные приложения, возможности которых меняются от модели к модели и от производителя к производителю.

Кстати, мнение бывшего руководителя Google, который «оставил свою профессиональную камеру» и доволен снимками iPhone, не разделяют многие участники сообщества DP Review, что говорит о субъективности любых качественных оценок снимков.