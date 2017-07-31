Смартфон Vivo X20 получит дисплей с тонкими рамками

Хорошо известный китайский инсайдер под ником mmddj_china опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter информацию о новом смартфоне, который должна выпустить компания Vivo.

Предположительно, он выйдет под названием Vivo X20. Старшая версия, которая получит увеличенный дисплей, будет называться Vivo X20 Plus или X20A.

Недавно в базе данных китайского регулятора появились смартфоны Vivo X20 и X20A, однако источник называет старшую модель Vivo X20 Plus.

На единственном изображении мы видим смартфон, который имеет тонкие рамки сверху и снизу и довольно широкие рамки по бокам. В целом устройство выглядит как один из прототипов нового iPhone. Возможно, новинка получит ультразвуковой дактилоскопический датчик, который будет расположен под поверхностью дисплея.

Даты выхода и подробностей о характеристиках устройства пока нет.