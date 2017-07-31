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Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов

Теги: Samsung

Источник: Gadgets360

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Платёжный сервис Samsung Pay на данный момент доступен далеко не только в флагманских смартфонах корейского гиганта. Технология MST, лежащая в основе услуги, уже добралась до семейства Galaxy A и даже Galaxy J. Со временем, вероятно, Samsung Pay будет поддерживаться всеми моделями компании.

Но на этом Samsung останавливаться не намерена. Как сообщает источник, компания рассматривает возможность привлечь к процессу развития сервиса сторонних производителей смартфонов.

Samsung может поделиться сервисом Samsung Pay с другими компаниями

Для того, чтобы другие смартфоны получили поддержку Samsung Pay, им необходимо будет использовать специальный модуль, который и ответственен за работу технологии MST. К сожалению, пока нет данных о том, с кем именно из производителей Samsung ведёт переговоры на этот счёт. Напомним, кроме Samsung лишь одна компания предлагает такую технологию — LG в своём новом флагмане G6, но сервис LG Pay лишь только начинает свою работу.

Кроме стратегии привлечения конкурентов Samsung рассматривает возможность выпуска специального аксессуара с поддержкой Samsung Pay. Это также позволит привлечь к сервису новую аудиторию, которая по тем или иным причинам не хочет пользоваться смартфонами корейского гиганта или же ограничивается самыми доступными моделями.

Ту или иную стратегию (возможно, обе) начнут реализовывать не ранее середины следующего года.

31 июля 2017

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Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов: Samsung может поделиться сервисом Samsung Pay с другими компаниями

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