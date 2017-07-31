Компания Canon отчиталась за второй квартал 2017 года

Компания Canon опубликовала отчет за минувший квартал. Отчетный период принес японскому производителю фототехники, литографического и офисного оборудования 8,86 млрд долларов дохода. Это на 15,4% больше, чем во втором квартале 2016 года.

Операционная прибыль период составила примерно 860 млн долларов, увеличившись за год на 40,4%. Чистая прибыль до уплаты налогов достигла 889 млрд долларов. За год она выросла на 22,9%.

За первое полугодие был получен доход 17,55 млрд долларов, операционная прибыль 1,54 млрд долларов, чистая прибыль до уплаты налогов — 1,59 млрд долларов.

По словам составителей отчета, продажи многофункциональных устройств и лазерных принтеров за год увеличились, тогда как спрос на устройства со струйным принципом печати остался на прошлогоднем уровне. Продажи беззеркальных камер увеличились, зеркальных и компактных — уменьшились. Выросли продажи оборудования для производства полупроводниковых изделий и панелей OLED.

По состоянию на конец квартала активы Canon оценивались в 46,5 млрд долларов. За год этот показатель увеличился на 1,4%.