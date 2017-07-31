Apple возглавила список компаний с самыми прибыльными розничными магазинами

Новое исследование, проведенное компаниями eMarketer и CoStar, указывает на то, что Apple возглавила список компаний, владеющих самыми прибыльными магазинами розничной торговли.
Продажи розничных магазинов Apple с каждого квадратного фута составляют 5546 долларов. Для сравнения: ювелирная торговая марка Tiffany & Co имеет результат 2951 доллар, крупная сеть заправок и магазинов Murphy USA получает 3721 доллар с каждого квадратного фута.
Аналитики отмечают, что продажи розничных магазинов с каждого квадратного фута за последние годы в среднем снизились на 325 долларов. В 2011 году Apple также занимала первое место в этом списке, а ее результат составлял 5626 долларов.
eMarketer считает, что тенденция может измениться с появлением на рынке iPhone 8, высокая цена которого может привести к улучшению показателей Apple в данном списке.