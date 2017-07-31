Toshiba и SanDisk согласовали условия продажи производства флэш-памяти

Компания Toshiba заключила соглашение с SanDisk, дочерней компанией Western Digital, которое устраняет необходимость в дальнейших действиях Высшего суда Калифорнии по ходатайству SanDisk относительно предварительного судебного запрета, связанного с продажей производства флэш-памяти Toshiba.

Стороны договорились, что Toshiba публично объявит о подписании окончательного соглашения, предусматривающего «закрытие сделки», то есть продажу или передачу любой части или всех акций в трех совместных предприятиях, принадлежащих Toshiba или ее дочернему предприятию, в течение 24 часов после подписания. Это касается и других определенных договорами прав и обязательств. Условие будет действовать в течение 60 дней после создания международной арбитражной комиссии. Компании Toshiba и SanDisk также договорились, что Toshiba предоставит дополнительное уведомление за две недели до «закрытия».

Соглашение не обязывает Toshiba предоставлять уведомления о транзакциях, совершаемых в ходе обычной деятельности, связанной с выпуском флэш-памяти, а также не свидетельствует о согласии Toshiba с тем, что SanDisk должна одобрить продажу акций Toshiba Memory Corporation.

Кроме того, Toshiba оставляет в силе свое представление о юрисдикциях и признает юрисдикцию калифорнийского суда только для закрепления этого соглашения.