Xiaomi оформила кредит на $1 млрд, чтобы расширить сеть магазинов

Компания Xiaomi сообщила о том, что она оформила кредит на 1 млрд долларов. Эту сумму Xiaomi планирует потратить на строительство новых розничных магазинов как у себя на родине, так и за пределами Китая.

Синдицированный кредит сроком на три года был получен в 18 банках Европы, Ближнего Востока, Индии, Китая, Гонконга и Тайваня, среди которых Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of China, Deutsche Bank AG, Wing Lung Bank.

Ранее Xiaomi заявила, что она откроет 2000 розничных магазинов, половина которых расположится за пределами Китая.

Недавно были открыты новые магазины в Индии и Греции.