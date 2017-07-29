Essential Products покинул главный дизайнер пользовательского интерфейса

Лирон Дамир (Liron Damir) был главным дизайнером Pebble и WebOS. Последним местом его работы была компания Essential Products, где он занимался разработкой пользовательского интерфейса безрамочного смартфона Essential PH-1.

Недавно Лирон Дамир был принят на работу компанией Google, заняв пост главного дизайнера линейки продуктов Google Home. Уход главного дизайнера Essential Products стал очередным в череде увольнений, с которыми столкнулась компания в последнее время. И хотя глава компании Энди Рубин (Andy Rubin) пообещал, что поставки смартфона начнутся в ближайшие недели, будущее Essential Products вызывает массу вопросов.

Чем конкретно занимается Лирон Дамир на новом месте, пока не сообщается.