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Essential Products покинул главный дизайнер пользовательского интерфейса

Источник: Variety

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Лирон Дамир (Liron Damir) был главным дизайнером Pebble и WebOS. Последним местом его работы была компания Essential Products, где он занимался разработкой пользовательского интерфейса безрамочного смартфона Essential PH-1.

Недавно Лирон Дамир был принят на работу компанией Google, заняв пост главного дизайнера линейки продуктов Google Home. Уход главного дизайнера Essential Products стал очередным в череде увольнений, с которыми столкнулась компания в последнее время. И хотя глава компании Энди Рубин (Andy Rubin) пообещал, что поставки смартфона начнутся в ближайшие недели, будущее Essential Products вызывает массу вопросов.

Essential Products покинул главный дизайнер пользовательского интерфейса

Чем конкретно занимается Лирон Дамир на новом месте, пока не сообщается.

29 июля 2017

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