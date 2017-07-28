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Смартфоны Nokia должны получить улучшенный пользовательский интерфейс камеры

Источник: NokiaMob

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По официальным данным Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), около 500 дизайнерских патентов, которые раньше принадлежали Microsoft Mobile, теперь перешли во владение HMD Global.

Напомним, HMD Global получила право в течение 10 лет выпускать новые смартфоны и мобильные телефоны под торговой маркой Nokia.

У Microsoft Mobile осталось около 200 дизайнерских патентов, связанных с Nokia, включая документы, описывающие технологии PureView, ClearBlack и PureMotion, однако уже сейчас HMD Global получила патент на использование пользовательского интерфейса камеры Lumia Camera UI.

Смартфоны Nokia должны получить улучшенный пользовательский интерфейс камеры

Можно предположить, что пользовательский интерфейс Lumia Camera UI в будущем получат не только грядущие смартфоны Nokia, но и уже выпущенные в этом году модели.

28 июля 2017

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