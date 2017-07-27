Фото дня: камера Nikon D850

Как известно, компания Nikon разрабатывает полнокадровую зеркальную камеру D850. По словам производителя, это будет высокоскоростная модель высокого разрешения, «разработанная на основе самых передовых технологий», для которой будет характерно «идеальное сочетание универсальности и высокого качества изображения».

Технические данные производитель приводить не стал, как не стал называть точную дату анонса. Между тем, фрагмент изображения новой камеры уже был замечен на рекламном баннере, что может указывать на ее скорый выход.

Фрагмент очень скромный, но жаждущие поскорее увидеть D850 не обязаны довольствоваться официальными крохами информации. Источник опубликовал изображения, на которых камера не только видна целиком, но и с разных сторон.

Несколько позже источник обещает опубликовать предварительные спецификации изделия.

Данных о цене камеры пока нет.