Производитель называет Colorful iGame GTX 1080 Ti Kudan самой быстрой 3D-картой GeForce GTX 1080 Ti

Компания Colorful представила флагмана линейки 3D-карт, показанного на выставке Computex 2017. Новинка называется iGame GTX1080Ti Kudan. По словам производителя, это самый быстрый вариант 3D-карты GeForce GTX 1080 Ti.
Базовая частота GPU Nvidia GP102-350 равна 1657 МГц, что на 12,0% выше базовой частоты референсного образца. Повышенная частота GPU Boost равна 1784 МГц (разгон на 12,8%). Эффективная частота памяти составляет 11 008 МГц.
Конфигурация GPU включает 3584 ядра CUDA, 224 текстурных блока и 88 растровых блоков. Объем памяти GDDR5X, подключенной к 352-разрядной шине, равен 11 ГБ.
Наиболее выдающейся особенностью изделия является гибридная система охлаждения Waterspout Cooler II, объединяющая воздушную и жидкостную подсистемы.
В кожух охладителя встроен индикатор iGame-Status Monitor, на котором отображается частота, температура ядра, скорость вращения вентиляторов и расход памяти.
Карта оснащена одним выходом DVI, двумя выходами HDMI и двумя выходами DisplayPort. Ее цену источник не называет.