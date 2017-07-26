Висконсинский университет получит от Apple более полумиллиарда долларов за нарушение патентов

Окружной судья Уильям Конли (William Conley), повторно рассмотрев иск, поданный фондом Alumni Research Foundation Висконсинского университета еще в 2014 году, вынес решение о том, что Apple действительно нарушила авторские права.

Речь идет о том, что при создании однокристальных систем A7, A8 и A8X компания Apple использовала защищенную патентом технологию для повышения скорости, эффективности и производительности своих устройств.

Изначально дело было рассмотрено еще в 2015 году, когда Apple должна была заплатить 234 млн долларов. Рассмотрение затянулось еще на два года, в результате судья добавил к сумме еще 272 млн долларов, отметив, что Apple продолжала незаконно использовать технологию до конца 2016 года, пока не истек срок действия зарегистрированного патента.

Общая сумма составляет 506 млн долларов. В 2015 году Висконсинский университет подал похожий иск о нарушении авторских прав, которые были совершены при разработке процессоров А9 и А9Х, но решение по этому делу еще не вынесено.