LG выпустила новые датчики для умного дома

Вчера компания LG Electronics сообщила о поступлении в продажу пяти новых датчиков, которые предназначены для современных умных домов.
Речь идет о датчиках, которые контролируют утечку воды, угарного газа и задымленность помещении, а также реагируют на открытие и закрытие дверей и движение в помещении. Все датчики доступны в фирменных розничных магазинах LG.
Контролировать работу датчиков позволяет мобильное приложение SmartThinQ, разработанное компанией LG Electronics.
Цена новых датчиков колеблется в диапазоне от 28 до 59 долларов.