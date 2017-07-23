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В Австралии откроют первый за 30 лет завод по производству виниловых пластинок

Источник: Program Records

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В течение последних нескольких лет спрос на виниловые пластинки продолжает расти. Только в США в прошлом году было продано более 13 млн пластиком, что на 10% больше, чем было реализовано в 2015 году.

Причем о данном формате вспомнили не только в музыкальное индустрии. Создатели фильмов, выпуская свои работы на Blu-ray, параллельно предлагают коллекционерам саундтреки фильмов на виниловых пластинках, как это сделали, например, авторы «Логана» и «Дэдпула».

Компания Program Records заявила, что она планирует открыть новый завод по производству виниловых пластинок в Австралии, где подобные фабрики не открывались более 30 лет. На заводе будет использоваться современное оборудование, в частности, станки WarmTone, которые производятся компанией Viryltech в Торонто, Канада.

В Австралии откроют первый за 30 лет завод по производству виниловых пластинок

Завод откроется уже в следующем году, изначально он будет выпускать 12-дюймовые пластинки массой 140 и 180 г, а позже начнется производство 7- и 10-дюймовых пластинок.

23 июля 2017

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