Показать все

Razer приписывают намерение выпустить смартфон для геймеров

Теги: Razer

Источник: Bloomberg

1174

Недавно стало известно о том, что компания Razer планирует в конце октябре первичное публичное размещение своих акций (IPO). В процессе IPO компания Razer может быть оценена в 3-5 млрд долларов.

В связи с этим аналитики считают, что инвесторы в лице Temasek Holdings, IDG-Accel China Capital и Binary Capital могут дополнительно вложить в Razer более 400 млн долларов.

В начале этого года компания Razer стала новым владельцем стартапа Nextbit, который основали выходцы из Google и HTC, представившие в 2015 году «облачный» смартфон Nextbit Robin. Еще тогда высказывались предположения о том, что Razer представит собственный смартфон.

Razer приписывают намерение выпустить смартфон для геймеров

Теперь эти слухи вновь всплыли в Сети. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов. Источник добавляет, что новое мобильное устройство Razer будет «адаптировано для большой пользовательской базы хардкорных геймеров».

23 июля 2017

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Дизайнерская компания Frog приняла участие в разработке смартфона Meizu Pro 7: Анонс Meizu Pro 7 состоится 26 июля

В Австралии откроют первый за 30 лет завод по производству виниловых пластинок: В течение последних нескольких лет спрос на виниловые пластинки продолжает расти14

В Китае продаются версии смартфона Xiaomi Mi 6 с аккумуляторами Sony емкостью до 9000 мА•ч: За аккумулятор емкостью 6700 мА•ч просят дополнительно доплатить 33 доллара2

Владелица сгоревшего iPhone 4s требует от Apple компенсацию в размере $75 000: Предварительное расследование подтвердило, что источником возгорания действительно стал iPhone 4s7

Модуль Raidon InTANK iR2623-S3 включает массив RAID из двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и один накопитель типоразмера 2,5 дюйма: Модуль Raidon InTANK iR2623-S3 занимает два отсека типоразмера 5,25 дюйма1

Lyft объявляет о разработке «открытой самоуправляемой системы» для автомобилей: В составе компании сформировано подразделение, специалисты которого будут заняты разработкой «открытой самоуправляемой системы»5

Главный инженер Intel покидает компанию : Пока неизвестно, чем он займется после ухода из Intel24

Экраны, очень похожие на экраны micro-LED, появятся в серийных изделиях в будущем году: Светодиоды в этих экранах будут больше, чем в настоящих экранах micro-LED8

1318

iXBT TV

  • Обзор недорогого игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

  • Обзор недорогой материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 для процессоров AMD Ryzen

  • Обзор доступного сетевого накопителя на два отсека QNAP D2

  • Самая странная камера, всё более умные автомобили

  • Обзор напольных весов Unit UBS-2210 (с биоимпедансным анализатором состава тела) и UBS-2056

  • Обзор видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора Subini STR XT-6

  • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 с функциями регистратора

  • Обзор монохромного светодиодного МФУ Xerox VersaLink B7030 формата А3

  • Автономный телефон, брутальный моддинг, провалы стартапов

  • Обзор пылесоса с аквафильтром и сепаратором Mie Ecologico Special

  • Обзор панорамной защищенной экшн-камеры Nikon KeyMission 360 со съемкой 4K-видео

  • 10 лет iPhone, монитор с частотой 240 Гц, возвращение Nintendo SNES

1212

Теги

Рекомендуем почитать

1156

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2016.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017