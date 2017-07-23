Razer приписывают намерение выпустить смартфон для геймеров

Недавно стало известно о том, что компания Razer планирует в конце октябре первичное публичное размещение своих акций (IPO). В процессе IPO компания Razer может быть оценена в 3-5 млрд долларов.

В связи с этим аналитики считают, что инвесторы в лице Temasek Holdings, IDG-Accel China Capital и Binary Capital могут дополнительно вложить в Razer более 400 млн долларов.

В начале этого года компания Razer стала новым владельцем стартапа Nextbit, который основали выходцы из Google и HTC, представившие в 2015 году «облачный» смартфон Nextbit Robin. Еще тогда высказывались предположения о том, что Razer представит собственный смартфон.

Теперь эти слухи вновь всплыли в Сети. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов. Источник добавляет, что новое мобильное устройство Razer будет «адаптировано для большой пользовательской базы хардкорных геймеров».