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Китай намерен стать лидером в разработке искусственного интеллекта к 2025 году
В Китае обнародован национальный план разработки искусственного интеллекта (ИИ). В соответствии с планом, к 2020 году стоимость ключевых для ИИ отраслей должна превысить 22,15 млрд долларов, а к 2025 — 59,07 млрд долларов.
Государственный совет КНР в своем заявлении отметил, что интересы национальный безопасности и растущая международная конкуренция, побуждают проявить инициативу и воспользоваться новой возможностью для формирования конкурентного преимущества.
План провозглашен в условиях, когда США намерены усилить контроль над инвестициями, опасаясь, что другие страны, включая Китай, смогут получить доступ у технологиям, имеющим стратегическое военное значение. Национальный план развития ИИ в США был принят в октябре прошлого года.
Чтобы реализовать свой план, Китаю необходимо устранить нехватку высокопроизводительных процессоров и оборудования, программного обеспечения и квалифицированного персонала. Планом предусмотрено укрепление связей между частными компаниями, исследовательскими учреждениями и военными. Также отмечена возрастающая руководящая роль государства, которое будет направлять разработку, используя механизмы регулирования рынка.
Источник: Reuters
15:23 20.07.2017 Accent
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