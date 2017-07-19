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IBM отчиталась за второй квартал 2017 года
Компания IBM опубликовала отчет за минувший квартал. Отчетный период принес ей доход в размере 19,3 млрд долларов. Это на 5% меньше, чем во втором квартале прошлого года. Операционная прибыль за год уменьшилась на 2%, до 2,8 млрд долларов. Чистая прибыль уменьшилась на 7%, составив 2,3 млрд долларов.
Производитель отмечает, что стратегические направления деятельности демонстрируют рост дохода на 5% по сравнению с показателем за второй квартал 2016 года. При этом доход в сегменте облачных вычислений, который относится к стратегическим, вырос на 15%. В денежном выражении продажи в этом сегменте достигли 3,9 млрд долларов.
В течение квартала IBM удалось сгенерировать денежный поток, оцениваемый в 3,5 млрд долларов. Акционерам за это время было выплачено 1,4 млрд долларов в форме дивидендов. Такая же сумма была потрачена на выкуп акций. Квартал компания завершила с 12,3 млрд долларов денежных средств и долгом в размере 45,7 млрд долларов.
Источник: IBM
14:50 19.07.2017 Accent
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