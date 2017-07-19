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Доля смартфонов со сдвоенными камерами увеличится до 50% за два года

Аналитики Digitimes Research подсчитали, что в этом году доля смартфонов со сдвоенными камерами составит 16%, в следующем году соответствующие устройства займут уже 30% рынка. А в 2019 году около 50% выпущенных смартфонов будут оснащены основной камерой с двумя датчиками изображения и двумя объективами.

Сдвоенные камеры могут быть разными, в некоторых случаях цена подобного модуля достигает 20 долларов, тогда как рядовая камера среднестатистического смартфона стоит около 8 долларов.

Основными производителями камер для смартфонов являются тайваньские компании Largan Precision и Genius Electronic Optical, а также китайская Sunny Optical Technology и японская Kantatsu.

Доля смартфонов со сдвоенными камерами увеличится до 50% за два года

Largan Precision выпускает в месяц около 150 млн модулей, планируя повысить производительность до 190 млн камер к концу года. Genius Electronic, Sunny Optical и Kantatsu производят соответственно 70, 50 и 37,5 млн камер каждый месяц.

Источник: DigiTimes

11:34 19.07.2017
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