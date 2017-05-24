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Владелец ARM стал одним из основных акционеров Nvidia
По сообщению агентства Bloomberg, компания SoftBank Group располагает акциями Nvidia на сумму около 4 млрд долларов, что делает ее четвертым по величине акционером производителя графических процессоров.
Японская компания стремится в течение десяти лет стать крупнейшим инвестором в области высоких технологий. С этой целью создан фонд, которому уже удалось привлечь 93 млрд долларов. Известно, что приоритетом при выборе объектов для инвестирования будут пользоваться перспективные направления, например, разработка искусственного интеллекта.
Напомним, что процессоры Nvidia широко используются для глубинного обучения нейронных сетей и в других приложениях, связанных с искусственным интеллектом.
Одним из недавних приобретений SoftBank Group является покупка компании ARM за 31 млрд долларов.
Источник: CDR Info
17:30 24.05.2017 Accent
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