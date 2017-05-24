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В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский, а к 2030 году ими планируется укомплектовать четверть штата полиции
В штате полиции Дубая в этом месяце появился необычный сотрудник — робот-полицейский, созданный испанской компанией PAL Robotics.
Напоминающий человека робот на колесном ходу оснащен камерами и сенсорным экраном. Он не вооружен. По сути, это передвижной информационный киоск. Пользователи могут использовать робота для передачи сведений о преступлениях, получения справок и уплаты штрафов. Известно, что он распознает лица, а в интерфейсе голосовых команд используются технологии искусственного интеллекта IBM Watson.
К 2030 году власти эмирата планируют укомплектовать роботами 25% штата полиции. Более того, ожидается появление первого полицейского участка, в котором будут только роботы.
Источник: Engadget
11:15 24.05.2017 Accent
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