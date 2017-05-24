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Платежная система LG Pay будет запущена в июне

Платежную систему LG Pay должны были запустить в Южной Корее еще в сентябре прошлого года вместе со смартфоном V20, однако в силу определенных технических проблем запуск был отложен на неопределенный срок.

В марте 2017 прошел слух, что LG Pay станет доступна американским владельцам смартфона LG G6 в июне этого года. В основе LG Pay будет лежать технология MCT (Magnetic Communication Technology) компании Dynamics.

Теперь же издание The Investor подтвердило, что LG Pay действительно запустят в июне, однако изначально система будет доступна только жителям и гостям Южной Кореи. Производитель подтвердил, что платежная система будет привязана к кредитным картам восьми основных корейских банков.

Платежная система LG Pay будет запущена в июне

Поддержка LG Pay будет добавлена в LG G6 при помощи обычного обновления прошивки.

Источник: The Investor

  • Теги:
12:00 24.05.2017
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