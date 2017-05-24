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Инсайдер опубликовал новые сведения о фронтальной камере iPhone 8
Известный инсайдер под ником @VenyaGeskin1 разместил на своей страничке в социальной сети Twitter несколько новых изображений, связанных со смартфоном iPhone 8, а также информацию о фронтальной камере.
По его данным, смартфон iPhone 8 не сможет распознавать пользователей по радужной оболочке глаза, однако фронтальная камера будет довольно технологичной. Она действительно сможет распознавать пользователей по трехмерному изображения лица. Кроме того сообщается, что фронтальная камера позволит снимать 3D-фотографии, а также получит специальные портретный режим для сэлфи. Напомним, портретный режим получила основная сдвоенная камера смартфона iPhone 7 Plus. Эффектные фотографии с размытием заднего фона должна позволить делать и фронтальная камера iPhone 8.
@VenyaGeskin1 опубликовал новый чертеж смартфона, а также фотографию, на которой запечатлена верхняя часть лицевой панели iPhone 8.
Наконец, инсайдер подтверждает, что отпечатки пальцев пользователей будут распознаваться в любой части дисплея.
Источник: @VenyaGeskin1
12:15 24.05.2017 Jin
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