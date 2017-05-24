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iPhone SE возглавил рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны владельцы
Организация American Customer Satisfaction Index (ACSI) опубликовала результаты очередного исследования, которое проводилось, чтобы оценить степень удовлетворенности пользователей своими смартфонами.
Год назад рейтинг возглавил планшетофон Samsung Galaxy Note 5, второе место занял iPhone 6S Plus, следом шли Samsung Galaxy S6 Edge+, Galaxy Note 4 и iPhone 6S.
Несмотря на сохранение общей тенденции к увеличению диагонали смартфонов, в этом году первое место удалось занять четырехдюймовому смартфону iPhone SE, который получил 87 баллов из 100 возможных. По 86 баллов получили Samsung Galaxy S6 Edge+ и iPhone 7 Plus.
Еще 20 моделей смартфонов, попавших в список, оценены от 70 до 85 баллов. Почти все они выпущены компаниями Apple и Samsung. Исключениями стали Moto G и LG G4, которые получили 75 и 73 балла соответственно.
Рейтинг был составлен на основании опроса более чем 36 тыс. американских пользователей, который проводился с мая 2016 по апрель 2017.
Источник: Mac Rumors
11:35 24.05.2017 Jin
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