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Самоуправляемый автомобиль Apple стал героем нового ролика

В течение последних нескольких недель компания Apple проводит тестирование своих самоуправляемых автомобилей на базе кроссоверов Lexus RX450h, один из которых ранее был сфотографирован в Сан-Франциско.

Самоуправляемый автомобиль Apple стал героем нового ролика

Теперь же очевидцы опубликовали видеоролик, в котором нам демонстрируют оснащенный соответствующим оборудованием и программным обеспечением автомобиль.

Источник пишет, что кроссовер оснащен различными сенсорами, несколькими камерами, 64-канальным лидаром Velodyne, двумя или более радарами, которые позволяют автомобилю перемещаться по дорогам общего пользования без помощи водителя.

Напомним, Apple получила разрешение на испытания своих беспилотных автомобилей в Калифорнии только 14 апреля, не став тратить время зря и сразу же приступив к тестированию.

Источник: YouTube

11:26 24.05.2017
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