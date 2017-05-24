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Apple создала на своём сайте отдельную страницу, где расхваливает преимущества iOS и лёгкость перехода на неё с других смартфонов
Приложениями, которые позволяют быстро и просто перенести данные с одного смартфона на другой, никого не удивить. И если перейти со смартфона с Android на такой же, но другого производителя, зачастую не представляет труда, то смена операционной системы может быть более «болезненной».
Apple решила в очередной раз показать преимущества iOS, а заодно продемонстрировать, что мигрировать на её продукты очень просто. Для этого Apple ни много ни мало создала отдельную страничку на своём официальном сайте. Он носит сугубо рекламный характер, расхваливая как iOS, так и смартфоны iPhone.
Там же сразу присутствуют предложения о покупке актуальных аппаратов Apple. Дополнила своё наступление на конкурентов компания серией коротких видеороликов, которые появились на её официальном канале YouTube.
Источник: Apple
12:36 24.05.2017 MPAK
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